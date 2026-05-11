Moon Boot lo stivale | che porta la Luna per Terra

Moon Boot, lo stivale che si ispira alla Luna, nasce durante un periodo di forte crescita economica. La sua creazione segue un'identica traccia di tante altre aziende avviate in quegli anni, caratterizzati da innovazione e desiderio di differenziarsi nel mercato della moda. La scarpa, riconoscibile per la sua forma e il nome evocativo, si è affermata come un'icona tra gli accessori invernali. La sua produzione ha coinvolto diverse aziende del settore calzaturiero.

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L’INIZIO di questa storia assomiglia a quella di tante altre imprese nate, in pieno boom economico, nei territori operosi del Nordest, più precisamente nel cuore profondo di quel Veneto che sarebbe poi divenuto uno dei motori trainanti dell’economia italiana: siamo negli anni Sessanta, a Giavera del Montello, piccolo comune della provincia trevigiana. È qui che muove i primi passi Tecnica, azienda italiana specializzata nella produzione di calzature outdoor e attrezzature per gli sport invernali, cresciuta negli anni fino a diventare Tecnica group, nome ormai noto a livello internazionale. È il presidente del gruppo Alberto Zanatta – figlio...🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Moon Boot, lo stivale: "che porta la Luna per Terra" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Simon by J. Storer Clouston | Classic Mystery & Suspense Audiobook Notizie correlate Leggi anche: Moon Boot Stivaletto ‘luna Low Suede Beads’: Guida completa Leggi anche: Moon Boot Stivaletto ‘mule Suede Beads’: vale la pena? Argomenti più discussi: Moon Boot, lo stivale: che porta la Luna per Terra; Non solo scarpe lunari ma opere di design; Non solo scarpe lunari ma opere di design.