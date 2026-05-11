Gli Uffici Scolastici stanno diffondendo i prospetti relativi alla mobilità dei docenti per il 2026, includendo dettagli sugli organici e sui posti disponibili per i trasferimenti. Questi documenti forniscono informazioni precise sulle opportunità di spostamento tra le varie scuole e regioni, in vista delle prossime procedure di mobilità. La pubblicazione di questi dati rappresenta un passaggio fondamentale per il personale interessato a pianificare i propri spostamenti.

Mobilità docenti 2026: alcuni Uffici Scolastici stanno pubblicando i prospetti degli organici e gli elenchi dei posti di scuola dell’infanzia, di scuola primaria e di scuola secondaria di primo e di secondo grado della provincia distinti per tipologia, disponibili ai fini della mobilità del personale docente per l’a.s. 2026-2027. L'articolo Mobilità docenti 2026, prospetto organici e posti disponibili per i trasferimenti. AGGIORNATO.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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