Mobili vintage design d’autore e arredamento iconico | torna in primavera il Modern Market

Da venerdì 15 maggio a domenica 17 maggio si svolgerà la seconda edizione del Modern Market, un evento dedicato a mobili vintage, design d’autore, poster, memorabilia e collezionismo. La prima edizione si è svolta lo scorso novembre e ha riscosso un buon riscontro. La manifestazione si terrà in una location dedicata e coinvolgerà espositori specializzati in oggetti di modernariato e arredi iconici.

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Dopo il successo riscontrato con la sua prima edizione lo scorso novembre, da venerdì 15 maggio a domenica 17 maggio arriva l’atteso weekend con il Modern Market, il nuovissimo evento dedicato al modernariato, mobili vintage, design d’autore, poster, memorabilia e collezionismo.L'evento si terrà.🔗 Leggi su Romatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Il Vogue Vintage Market torna a Milano durante la Design WeekIl Vogue Vintage Market torna a Milano il 25 aprile, in concomitanza con la Design Week, dopo il successo delle precedenti edizioni internazionali a... Argomenti più discussi: Modern Market: il paradiso del design e del collezionismo; Modern Market Roma, il magico mondo vintage al S.Paolo District; Roma celebra il design retrò con il ritorno del Modern Market, tre giornate tra vintage, modernariato e collezionismo. Progetti di Stand/Tenda per Commercio Medievale reddit