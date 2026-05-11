Mobili vintage design d’autore e arredamento iconico | torna in primavera il Modern Market
Da venerdì 15 maggio a domenica 17 maggio si svolgerà la seconda edizione del Modern Market, un evento dedicato a mobili vintage, design d’autore, poster, memorabilia e collezionismo. La prima edizione si è svolta lo scorso novembre e ha riscosso un buon riscontro. La manifestazione si terrà in una location dedicata e coinvolgerà espositori specializzati in oggetti di modernariato e arredi iconici.
Dopo il successo riscontrato con la sua prima edizione lo scorso novembre, da venerdì 15 maggio a domenica 17 maggio arriva l’atteso weekend con il Modern Market, il nuovissimo evento dedicato al modernariato, mobili vintage, design d’autore, poster, memorabilia e collezionismo.L'evento si terrà.🔗 Leggi su Romatoday.it
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