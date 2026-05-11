Meteo che tempo farà | le previsioni della protezione civile
Le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano le condizioni del tempo in regione Umbria, con aggiornamenti disponibili sul sito ufficiale della protezione civile regionale. Le informazioni si riferiscono a martedì 12 e mercoledì 13 maggio e sono state rese pubbliche l’11 maggio. I dati forniscono dettagli sulle eventuali variazioni del clima e sulle possibili condizioni atmosferiche previste per il periodo.
Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per martedì 12 e mercoledì 13 maggio, pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e aggiornate all'11 maggio. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, “un'estesa saccatura di matrice atlantico-polare, si.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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