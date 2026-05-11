Melek - Il coraggio di una madre | gli scontri tra le famiglie Karadg e Srihan non accennano a diminuire mentre Alpay trama alle loro spalle 

N ella nuova puntata di Melek – Il coraggio di una madre, in onda stasera alle 21.35 su Real Time, il dramma si consuma sin dai primi istanti. Alpay porta avanti la sua vendetta contro Melek e, a sua volta, Melek deve difendersi dal rancore di Seyit Ali. Il padre, infatti, non riesce a perdonarla e mantiene la linea dura, sebbene sia riuscito a instaurare un buon rapporto con i nipoti Kerem e Seyit Ali. Defne, invece, rimane nel mirino, esattamente come la madre. Cosa vedere su Netflix a maggio 2026: film e serie da non perdere questo mese X Leggi anche › Nella nuova puntata di “Melek – Il coraggio di una madre”, la rabbia di Seyit Ali e la vendetta di Alpay Melek – Il coraggio di una madre, anticipazioni puntata 11 maggio 2026 su Real Time.🔗 Leggi su Iodonna.it

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Melek Il Coraggio Di Una Madre Anticipazioni: Lo scontro diretto tra Halil e Alpay!

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