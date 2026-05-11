Maturità 2026 modelli MAD per sostituire Presidenti e Commissari assenti Chi può presentare domanda

Per la maturità del 2026, è previsto un nuovo procedimento in caso di assenza dei commissari esterni, che prevede l’utilizzo di modelli MAD per sostituire i Presidenti o i Commissari assenti. La normativa stabilisce chi può presentare domanda per questa procedura di sostituzione, rendendo ufficiale questa eventualità. La misura si applica solo in presenza di assenze dei docenti incaricati di svolgere le funzioni di presidente o commissario durante gli esami.

Maturità 2026: in caso di assenza dei docenti commissari esterni sarà necessario provvedere alla loro sostituzione. Gli Uffici Scolastici Provinciali mettono a disposizione dei candidati i modelli di domanda MAD (Messa a Disposizione). L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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