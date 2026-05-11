Matte o brillante il rossetto dell'estate libera tutte le bocche

Un make-up artist con formazione da chimico cosmetologo ha affermato che la bocca rappresenta l’elemento più sensibile del viso. Secondo lui, questa zona si presta a diverse interpretazioni durante l’estate, con rossetti che vanno dal matte al brillante. Le parole sono state pronunciate in occasione di un evento dedicato alla cura e alla bellezza del trucco labbra, sottolineando come questa parte del volto possa essere valorizzata in vari modi.

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