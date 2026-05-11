Matte o brillante il rossetto dell'estate libera tutte le bocche

Da amica.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un make-up artist con formazione da chimico cosmetologo ha affermato che la bocca rappresenta l’elemento più sensibile del viso. Secondo lui, questa zona si presta a diverse interpretazioni durante l’estate, con rossetti che vanno dal matte al brillante. Le parole sono state pronunciate in occasione di un evento dedicato alla cura e alla bellezza del trucco labbra, sottolineando come questa parte del volto possa essere valorizzata in vari modi.

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La bocca è l ’elemento più sensibile del viso». Parole di esperto. Per la precisione del make up artist – con una formazione da chimico cosmetologo – Leandro Calore. Che spiega meglio: «La sua è una vulnerabilità di tipo emozionale, diversa da quella strutturale che penalizza il tratto perioculare». Chi trucca per professione lo sa: «Di solito, ci orientiamo sulla tonalità di rossetto che esprime il nostro stato d’animo, per accrescere self confidence e sensualità». Ebbene, scelto con cura, il finish può amplificare l’una e l’altra. Rossetto estate 2026: matte (opaco) o shimmer (brillante)?. Esibire il mat? Adottare il glossy? Buone nuove: «L’ estate 2026 contempla entrambe le opzioni», sottolinea il truccatore.🔗 Leggi su Amica.it

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© Amica.it - Matte o brillante, il rossetto dell’estate libera tutte le bocche
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