Marola contro la barriera | residenti protestano per i nuovi vincoli

I residenti di Marola hanno manifestato contro i nuovi vincoli imposti sulla barriera, lamentando la mancanza di preavviso riguardo ai cambiamenti negli orari stabiliti dalla Marina. La questione riguarda anche come le restrizioni potrebbero influenzare la tradizione del Palio di San Vito, evento locale molto radicato. La protesta si è concentrata principalmente sul disagio causato dalle modifiche e sulla mancanza di comunicazione preventiva da parte delle autorità.

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