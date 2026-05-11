magnetica e glamour

Lo stile si rivela spesso nei dettagli, dove accessori e elementi decorativi, apparentemente insignificanti, giocano un ruolo fondamentale. Sono proprio questi particolari a poter trasformare un completo, conferendo un tocco di personalità e fascino. La cura di tali dettagli è considerata una componente chiave nel completamento di un look, influenzando l’impressione generale che si vuole trasmettere.

L o stile, si sa, si nasconde nei dettagli. In apparenza secondari e di poco conto, accessori ed elementi decorativi rappresentano invece l’ arma segreta capace di determinare il successo di un outfit. Come dimostrano le collane lunghe con maxi ciondolo. Il dettaglio che fa la differenza: 5 outfit con collana e camicia da provare X Nel portagioie della Primavera-Estate 2026, infatti, approdano collier dalle dimensioni esagerate, caratterizzati da ciondoli e pendenti che non passano inosservati. Tra nappine, pietre colorate e inserti brillanti, le collane lunghe con maxi ciondolo sono il bijou must-have pronto a trasformare (ed elevare) ogni look.🔗 Leggi su Iodonna.it

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