Lo Schiaccianoci danza tra la Vespa e la Rapsodia di Liszt

Tra le Vespe e le motociclette che hanno fatto la storia dell'industria italiana, venerdì 15 maggio alle ore 21.00, risuoneranno le Danze ungheresi di Brahms e il Lago dei cigni di?ajkovskij. Il Museo Piaggio di Pontedera accoglie il Duo Pianistico Degas: Gala Chistiakova e Diego Benocci.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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