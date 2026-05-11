Le prime pagine di oggi riportano la risposta dell’Iran alla proposta degli Stati Uniti per mettere fine al conflitto. Si parla anche delle crescenti preoccupazioni internazionali legate all’aumento delle tensioni e alle possibili conseguenze di un’escalation militare. In evidenza ci sono le dichiarazioni ufficiali di entrambe le parti e le reazioni di altri paesi coinvolti o interessati dalla situazione.

La risposta iraniana alla proposta statunitense per terminare la guerra, le preoccupazioni per l'hantavirus, e Giuli licenzia due membri della sua segreteria La notizia più importante in apertura sui giornali di oggi è la risposta iraniana alla proposta degli Stati Uniti per far terminare la guerra in Medio Oriente, definita “del tutto inaccettabile” dal presidente degli Stati Uniti Trump. Le altre notizie principali sulle prime pagine sono l’arrivo a Tenerife, nelle isole Canarie, della nave da crociera MV Hondius sulla quale ci sono stati diversi casi di infezione da hantavirus e l’inizio delle operazioni di sbarco e di rimpatrio dei passeggeri, il licenziamento da parte del ministro della Cultura Giuli di due membri della sua segreteria, e le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007.🔗 Leggi su Ilpost.it

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RASSEGNA STAMPA 12 APRILE 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI

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