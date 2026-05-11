Le novità beauty di maggio 2026

A maggio 2026 arrivano diverse novità nel settore beauty, con nuove fragranze agli agrumi e prodotti pensati per mantenere l’aspetto brillante anche nelle giornate in città. Tra le proposte ci sono formule specifiche per la cura di mani e piedi, ideate per rispondere alle esigenze di chi desidera un aspetto curato e fresco. Le novità includono anche prodotti per il benessere e la bellezza quotidiana, pronti a essere lanciati sul mercato nelle prossime settimane.

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10 anni del lipgloss più famoso di KIKO, una limited edition e un chiosco da visitare KIKO Milano celebra un decennio di idratazione e brillantezza con una nuova campagna con protagonista Emily Ratajkowski in versione super model anni Novanta e una collezione in edizione limitata dedicata al gloss n.1 del brand: 3D Hydra Lip Gloss: cinque nuove tonalità e la formula vincente di sempre, per un effetto rimpolpante e labbra in 3D effetto specchio. Si potranno provare dall'8 al 10 maggio in Piazza San Babila, Corso Matteotti 11, a Milano con un KIOSK tutto personalizzato aperto dalle 10.30 alle 19. La nuova formula del blush Unisce colore e glow in un comodo stick compatto: lo ha inventato Dolce&Gabbana per dare un tocco luminoso e fresco alla pelle.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Le novità beauty di maggio 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Catalogo Avon Maggio 2026 Argomenti più discussi: Le novità beauty di maggio 2026; Le beauty news del mese di maggio 2026; Beauty news maggio 2026: novità e appuntamenti con la bellezza; Dall’edicolina di Guerlain a Milano al Dior Addict Sweet Shop: perché la bellezza invade la città. Profumi agli agrumi, formule per brillare in città, novità per prendersi cura di mani e piedi. C'è freschezza nell'aria e nel beauty look x.com Florasis - rossetto C-Beauty reddit