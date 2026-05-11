Lavoro di cura il settore al bivio tra crisi di personale e nuove sfide | il punto con esperti e istituzioni

Il settore del lavoro di cura si trova di fronte a due sfide principali: una crescente carenza di personale qualificato e l’introduzione di nuove tecnologie. Nei prossimi anni si discuterà di come affrontare questa situazione, considerando anche l’impatto di strumenti come l’intelligenza artificiale e i cambiamenti nei modelli organizzativi. Esperti e rappresentanti delle istituzioni si riuniscono per esaminare le possibili strade da seguire e le soluzioni pratiche da adottare.

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Quali prospettive attendono il lavoro di cura nei prossimi anni? Come affrontare la crescente carenza di personale qualificato e quale ruolo potrà avere l’innovazione tecnologica, dall’intelligenza artificiale ai nuovi modelli organizzativi, nella qualità dell’assistenza? Saranno questi i temi al.🔗 Leggi su Cesenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sicilia al bivio: tra crisi dei servizi e nuove sfide politicheLa Sicilia si trova oggi di fronte a un bivio che ne definisce l’essenza stessa e il futuro possibile. Sardegna al bivio: tra crisi strutturale e sfide per il futuroLa Sardegna si trova oggi a un bivio cruciale, dove il destino di un intero popolo si gioca tra la necessità di riscatto e il rischio di un... Argomenti più discussi: Lavoro domestico, nel 2029 serviranno 2,2 milioni di colf e badanti: i dati; Diffondi e condividi il Manifesto del lavoro sociale; Tornare al lavoro a 57 anni dopo il lavoro di cura famigliare; Il lavoro (invisibile) di cura: gli OSS nelle RSA. Nel Paese in cui i politici invocano la natalità a ogni comizio, diventare madre resta una corsa a ostacoli: lavoro fragile, nidi insufficienti, salari bassi, cura scaricata sulle donne. Basta frasi sdolcinate: vogliamo congedi paritari, servizi per l’infanzia, tutele sul lav x.com Come si scrive un piano di rientro al lavoro dopo la maternità reddit