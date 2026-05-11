Lavoro di cura il settore al bivio tra crisi di personale e nuove sfide | il punto con esperti e istituzioni
Il settore del lavoro di cura si trova di fronte a due sfide principali: una crescente carenza di personale qualificato e l’introduzione di nuove tecnologie. Nei prossimi anni si discuterà di come affrontare questa situazione, considerando anche l’impatto di strumenti come l’intelligenza artificiale e i cambiamenti nei modelli organizzativi. Esperti e rappresentanti delle istituzioni si riuniscono per esaminare le possibili strade da seguire e le soluzioni pratiche da adottare.
Quali prospettive attendono il lavoro di cura nei prossimi anni? Come affrontare la crescente carenza di personale qualificato e quale ruolo potrà avere l’innovazione tecnologica, dall’intelligenza artificiale ai nuovi modelli organizzativi, nella qualità dell’assistenza? Saranno questi i temi al.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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