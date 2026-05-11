L’Alchimia del Successo

Negli ultimi anni, il settore cosmetico ha evoluto la propria identità, andando oltre la semplice apparenza e la cura superficiale. Le aziende del settore investono sempre più in prodotti e pratiche che integrano benessere, sostenibilità e innovazione. La trasformazione si riflette nelle formulazioni, nelle strategie di marketing e nelle normative che regolano il settore, con un’attenzione crescente verso la qualità e la responsabilità sociale.

Non è più possibile confinare la cosmetica a una dimensione puramente effimera o legata esclusivamente alla vanità. Oggi, i dati raccontano una storia diversa: quella di un motore economico e scientifico che trascina l’intero sistema Paese. In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, il convegno tenutosi a Roma presso il Ministero della Salute, in collaborazione con l’Istituto IFO Regina Elena San Gallicano e Cosmetica Italia, ha acceso i riflettori su una filiera che è diventata un modello di resilienza e avanguardia, un gigante industriale da 400mila volti. Il comparto beauty italiano non è fatto solo di flaconi sugli scaffali, ma di un’integrazione verticale che parte dai laboratori chimici e arriva alla logistica avanzata.🔗 Leggi su Newsagent.it

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L'alchimia del fallimento

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