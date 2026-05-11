Laboratorio esperienziale di fermentazione

Il 16 maggio 2026 si svolgerà un laboratorio esperienziale dedicato alla fermentazione naturale. Durante l'evento, verranno introdotti i principi base della fermentazione, e i partecipanti saranno guidati nella preparazione di un fermentato. Ci sarà anche uno spazio dedicato al confronto e alla condivisione di esperienze. L’attività è rivolta a chiunque, senza bisogno di competenze pregresse, e si propone di riscoprire i gesti semplici e il ritmo lento della trasformazione alimentare.

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