Laboratorio esperienziale di fermentazione
Il 16 maggio 2026 si svolgerà un laboratorio esperienziale dedicato alla fermentazione naturale. Durante l'evento, verranno introdotti i principi base della fermentazione, e i partecipanti saranno guidati nella preparazione di un fermentato. Ci sarà anche uno spazio dedicato al confronto e alla condivisione di esperienze. L’attività è rivolta a chiunque, senza bisogno di competenze pregresse, e si propone di riscoprire i gesti semplici e il ritmo lento della trasformazione alimentare.
il 16 maggio 2026. Cosa faremo:-introduzione alla fermentazione naturale-preparazione guidata di un fermentato-momenti di confronto e condivisione-Non è richiesta esperienzaUn ritorno ai gesti semplici, al tempo lento, alla trasformazione. Un tempo ci si.🔗 Leggi su Veronasera.it
Distillare il Rosmarino - dom 12/04/2026
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