La Linea 1 della metropolitana di Napoli chiude in anticipo per quattro giorni di fila | gli orari

Da oggi, la linea 1 della metropolitana di Napoli chiude in anticipo ogni sera per quattro giorni consecutivi. L’azienda di trasporto ha comunicato che le chiusure sono dovute a lavori di verifica, manutenzione e prove sul materiale e sulla linea stessa. Durante questo periodo, i treni non circoleranno negli orari abituali, con interventi che coinvolgono diverse fasce orarie serali. Le modifiche saranno valide fino a domenica inclusa.

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Anm informa che la Linea 1 della metropolitana di Napoli, per consentire attività di verifica e manutenzione in linea e prove materiale, chiuderà in anticipo al pubblico per quattro giorni di fila.La chiusura anticipata sarà in vigore da lunedì 11 a giovedì 14 maggio 2026.Questi gli orari delle.🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Linea 2 della metropolitana di Napoli: riqualificazione della stazione di Montesanto Argomenti più discussi: La Linea 1 della metropolitana di Napoli chiude in anticipo per quattro giorni di fila: gli orari; Primo Maggio a Roma: gli orari e le modifiche alla metro, bus e tram; Papa a Napoli, tutto quello che c'è da sapere: dai trasporti ai parcheggi in città; Metro Linea 1, tre stazioni chiudono per tre mesi: è la seconda estate consecutiva. La nuova frontiera dell'immobiliare: tra il Naviglio della Martesana e la linea verde della metropolitana si concentra una delle aree più richieste dell’hinterland milanese. Ma qual 'è il nuovo posto dei sogni? Ora su milanocittastato.it - x.com x.com