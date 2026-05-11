La Linea 1 della metropolitana di Napoli chiude in anticipo per quattro giorni di fila | gli orari
Da oggi, la linea 1 della metropolitana di Napoli chiude in anticipo ogni sera per quattro giorni consecutivi. L’azienda di trasporto ha comunicato che le chiusure sono dovute a lavori di verifica, manutenzione e prove sul materiale e sulla linea stessa. Durante questo periodo, i treni non circoleranno negli orari abituali, con interventi che coinvolgono diverse fasce orarie serali. Le modifiche saranno valide fino a domenica inclusa.
Anm informa che la Linea 1 della metropolitana di Napoli, per consentire attività di verifica e manutenzione in linea e prove materiale, chiuderà in anticipo al pubblico per quattro giorni di fila.La chiusura anticipata sarà in vigore da lunedì 11 a giovedì 14 maggio 2026.Questi gli orari delle.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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Strutture... ... evoluzione architettonica ... Napoli, Centro direzionale, la Stazione della Linea 1 della Metropolitana 10/10/2025 © Armando Mancini Fotografia - facebook.com facebook
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