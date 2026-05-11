Le anticipazioni del nuovo episodio de La forza di una donna in onda il 12 maggio su Canale 5 raccontano di uno scontro durissimo tra Bahar e Sirin e di una scelta drastica che cambierà tutto. La forza di una donna torna su Canale 5 con una puntata destinata a lasciare il segno. Le dinamiche tra i protagonisti si fanno sempre più tese e i nodi irrisolti iniziano a venire al pettine. Al centro del nuovo episodio ci sono ancora una volta Bahar e Sirin, protagoniste di un conflitto che ormai ha superato ogni limite, mentre nuove rivelazioni riaccendono il mistero sulla morte di Sarp. Scopriamo tutti i dettagli nelle anticipazioni della dizi turca.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La forza di una donna, anticipazioni 12 maggio 2026: tutti contro Sirin, scatta la decisione più dura

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