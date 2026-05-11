Il 11 maggio 2026, nella soap opera turca La forza di una donna, un episodio ha visto Bahar salvare Doruk e poi affrontare con rabbia Sirin. La serie, trasmessa su Canale 5 alle 16, continua a raccogliere l’attenzione di molti telespettatori. La scena ha suscitato reazioni tra il pubblico, che segue con interesse gli sviluppi della vicenda e le dinamiche tra i personaggi.

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, lunedì 11 maggio 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno. Gli spoiler fanno sapere che Cem è riuscito a obbligare Dursun a dare Arda in adozione a Ceyda, in questo modo non dovrà separarsi dal bambino che fino ad ora ha cresciuto come se fosse il suo vero figlio. Bahar in preda alla gioia ha raccontato ad Enver che la casa editrice si è mostrata entusiasta del libro che Fazilet sta scrivendo con il suo coinvolgimento. Sirin non è apparsa affatto felice e come al solito ha fatto prevalere la sua cattiveria.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La forza di una donna, 11 maggio 2026: Bahar salva Doruk e si infuria con Sirin

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