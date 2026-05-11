La cocaina nel telecomando dell' auto | il nascondiglio creativo non evita l' arresto
Durante un controllo di routine, gli agenti hanno scoperto una quantità di cocaina nascosta all’interno di un telecomando di un’auto. La persona fermata sembrava tranquilla e convinta di aver trovato un modo ingegnoso per nascondere la sostanza, ma la sua sicurezza non è durata a lungo. La droga è stata sequestrata e l’individuo è stato arrestato sul posto.
Pensava di aver trovato un nascondiglio a prova di controlli, ma il suo atteggiamento tranquillo non ha ingannato gli agenti. Un giovane di 22 anni è finito in manette dopo essere stato sorpreso a trafficare con la droga nascosta in un posto decisamente insolito: il telecomando dell'auto.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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