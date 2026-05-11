La cocaina nel telecomando dell' auto | il nascondiglio creativo non evita l' arresto

Durante un controllo di routine, gli agenti hanno scoperto una quantità di cocaina nascosta all’interno di un telecomando di un’auto. La persona fermata sembrava tranquilla e convinta di aver trovato un modo ingegnoso per nascondere la sostanza, ma la sua sicurezza non è durata a lungo. La droga è stata sequestrata e l’individuo è stato arrestato sul posto.

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Pensava di aver trovato un nascondiglio a prova di controlli, ma il suo atteggiamento tranquillo non ha ingannato gli agenti. Un giovane di 22 anni è finito in manette dopo essere stato sorpreso a trafficare con la droga nascosta in un posto decisamente insolito: il telecomando dell'auto.🔗 Leggi su Cesenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Il muro di tufo si apre con un comando elettrico: nel nascondiglio 1,4 milioni in "cocaina rosa" Argomenti più discussi: La cocaina nel telecomando dell'auto: il nascondiglio creativo non evita l'arresto; Cesenatico, nascondeva la cocaina da spacciare nel telecomando dell’auto: 23enne arrestato; Cesenatico, fermato con cocaina nascosta nel telecomando dell’auto e 1.200 euro in contanti; Spacciatore aggredisce gli agenti: arrestato. Quale droga non toccheresti mai nella tua vita? reddit Cesenatico, nascondeva la cocaina da spacciare nel telecomando dell’auto: 23enne arrestatoMercoledì scorso un equipaggio del nucleo sicurezza urbana della Polizia Locale di Cesenatico si trovava in via Bernini, dove ha notato la presenza ... corriereromagna.it