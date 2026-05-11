La cocaina nel telecomando dell' auto | il nascondiglio creativo non evita l' arresto

Da cesenatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un controllo di routine, gli agenti hanno scoperto una quantità di cocaina nascosta all’interno di un telecomando di un’auto. La persona fermata sembrava tranquilla e convinta di aver trovato un modo ingegnoso per nascondere la sostanza, ma la sua sicurezza non è durata a lungo. La droga è stata sequestrata e l’individuo è stato arrestato sul posto.

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Pensava di aver trovato un nascondiglio a prova di controlli, ma il suo atteggiamento tranquillo non ha ingannato gli agenti. Un giovane di 22 anni è finito in manette dopo essere stato sorpreso a trafficare con la droga nascosta in un posto decisamente insolito: il telecomando dell'auto.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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