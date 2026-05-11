Juventus Women ufficiale il riscatto di Capeta In Portogallo rivelano la cifra

La Juventus Women ha annunciato ufficialmente il riscatto del calciatore portoghese. In Portogallo si parla di una cifra specifica per il trasferimento definitivo, che si sarebbe concluso al termine del periodo di prestito. La notizia conferma l’accordo tra il club e il giocatore, senza ulteriori dettagli sulla durata o le modalità del trasferimento. La squadra femminile si prepara così ad accogliere nuovamente il proprio nuovo acquisto.

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Juventus Women, ufficiale il riscatto di Capeta. In Portogallo rivelano la presunta cifra del trasferimento definitivo al termine del prestito. La Juventus Women, come anticipato, comunica di aver riscattato ufficialmente Ana Capeta dallo Sporting. La giocatrice ha firmato uno nuovo contratto fino al 2028. Nei giorni scorsi, in Portogallo, si vociferava di una cifra intorno ai 50 mila euro per rendere definitiva l’operazione. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata IL COMUNICATO – «Il futuro di Ana Capeta sarà ancora a tinte bianconere. La Juventus Football Club comunica infatti di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive dell’attaccante portoghese dallo Sporting CP: la numero 7 ha siglato un accordo che la legherà al Club fino al 30 giugno 2028.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women, ufficiale il riscatto di Capeta. In Portogallo rivelano la cifra ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Juventus Women in Nazionale: doppietta di Ana Capeta col PortogalloThuram Juve, pronto il rinnovo anti Premier League: previsto un ritocco dell’ingaggio. Juventus Women, cosa filtra sul riscatto di Capeta: la situazioneEderson Juventus, l’Atletico Madrid fa sul serio: c’è l’accordo col giocatore, si tratta con l’Atalanta! Le ultimissime Adzic, luci in Nazionale ma... Argomenti più discussi: Serie A Women | Juventus-Inter | La partita; Juventus - Inter in Diretta Streaming | DAZN IT; Juve Women, tris al Napoli e Canzi vede la Champions League; La Juventus fa 3-3 con l’Inter e stacca il pass Champions, vincono Roma, Milan e Lazio. Ufficiale: Paulina Krumbiegel lascerà la Juventus Women a scadenza di contratto. Ha firmato con l’Eintracht fino al 2029 x.com Tiro di rigori tra Juventus e AC Milan nella finale di UCL del 2003 reddit WOMEN| Ufficiale, Ana Capeta sarà una giocatrice della Juventus Women!La Juventus ha annunciato l'ufficialità del riscatto di Ana Capeta dallo Sporting CP. Per lei un contratto fino al 2028. juvenews.eu