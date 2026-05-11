Juventus l’effetto Vlahovic riapre il processo al mercato

La Juventus ha conquistato una vittoria in trasferta contro il Lecce, un risultato che ha suscitato reazioni contrastanti tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La prestazione ha portato un incremento di entusiasmo per la posizione in classifica, ma ha anche riacceso discussioni sulla strategia adottata dalla dirigenza nel mercato di gennaio. In particolare, il ruolo di Vlahovic è al centro di analisi e confronti tra gli osservatori.

La vittoria ottenuta dalla Juventus sul campo del Lecce ha prodotto un duplice effetto nell’ambiente bianconero: se da un lato ha iniettato una necessaria dose di entusiasmo per la classifica, dall’altro ha sollevato interrogativi pesanti sulla lungimiranza della dirigenza. Al centro del dibattito si staglia la figura di Dusan Vlahovic, il cui impatto nelle ultime uscite ha agito da catalizzatore per una riflessione profonda che coinvolge la gestione tecnica e le strategie di mercato adottate durante la scorsa estate. Nonostante alcuni errori sotto porta nella trasferta salentina, la prestazione del numero nove ha evidenziato una discrepanza netta tra il suo spirito di sacrificio e la mancanza di leadership riscontrata in altri reparti della squadra.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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