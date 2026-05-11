L’Inter si trova ad affrontare un nuovo problema in vista della finale di Coppa Italia contro la Lazio, con l’assenza di un altro calciatore importante dopo quella di Calhanoglu. Dopo l’ultimo allenamento, l’allenatore nerazzurro non ha mostrato entusiasmo, mentre si attendono notizie sulle condizioni di Marcus Thuram, che potrebbero influenzare la formazione per la partita all’Olimpico. La squadra nerazzurra si prepara con preoccupazione alla sfida decisiva.

L’allenatore nerazzurro non sorride dopo l’ultimo allenamento, a due giorni dalla finalissima di Coppa Italia contro la Lazio Chivu e l’ Inter in ansia per le condizioni di Marcus Thuram, in vista della finalissima di Coppa Italia dell’Olimpico con la Lazio. Thuram verso il forfait (Ansa) – Calciomercato.it L’attaccante francese si è fermato questa mattina nell’allenamento ad Appiano Gentile e la sua presenza è a forte rischio per la sfida di mercoledì sera contro la formazione di Sarri. Thuram ha accusato un problema muscolare, da verificare domani prima della partenza per Roma. Lazio-Inter, infortunio Thuram: finale lontana per il francese. Il figlio d’arte nella rifinitura di martedì ad Appiano si sottoporrà a nuovi accertamenti, ma ad oggi le possibilità di vederlo titolare contro la Lazio sono ridottissime.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Inter, nuova tegola per Chivu: dopo Calhanoglu fuori un altro big per la finale

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Inter, tegola per Chivu: Thuram a rischio per la finale di Coppa Italia Continua qui ift.tt/KOCuzJH #lazio #laziopress x.com

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