In Santa Teresa il cuore del delivery piacentino | Guadagno 4 euro a consegna Intanto studio italiano

A Santa Teresa, nel centro di Piacenza, un corriere che consegnava cibo a domicilio è stato aggredito da un uomo che gli ha dato calci e pugni, portandogli via i sacchetti che trasportava nella borsa termica della bicicletta elettrica. L’uomo, senza resto di denaro, era intento a consegnare ordini quando è stato preso di mira. La polizia sta indagando sull’accaduto e cerca testimoni della scena.

Non aveva il resto. Così è stato preso a calci e pugni in mezzo alla strada e poi rapinato dei sacchetti che trasportava nella borsa termica della sua bicicletta elettrica. L’ultimo episodio di cronaca legato ai rider arriva da Torino, dove un egiziano di 29 anni è stato aggredito perché non.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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