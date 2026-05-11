Il nuovo Morpheus | il dispositivo di skin tightening che ha fatto impazzire star come Kim Kardashian

Recentemente, è stato lanciato un nuovo dispositivo di skin tightening chiamato Morpheus8, che ha attirato l’attenzione di molte celebrità. Si tratta di un trattamento che combina tecniche di microneedling e radiofrequenza frazionata, utilizzato in campo di medicina estetica. Questo dispositivo rappresenta un’innovazione nel settore, portando a risultati che hanno suscitato grande interesse tra i professionisti e i pazienti.

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Ciò che rende davvero unico il device di InMode, lanciato per la prima volta nel 2018, però, è che non si tratta di una semplice tendenza, ma di una tecnologia di riferimento quando si parla di radiofrequenza frazionata ad aghi. Morpheus8 ha rivoluzionato l’approccio ai trattamenti medico-estetici minimamente invasivi: il suo punto di forza è la capacità di offrire risultati visibili, in tempi rapidi e senza stravolgere i tratti del viso. Tra le richieste più frequenti oggi c’è quella di migliorare tono e compattezza della pelle del viso in modo naturale. Morpheus8 risponde perfettamente a questa esigenza, garantendo risultati efficaci anche in tempi brevi e con un recupero altrettanto rapido.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il nuovo Morpheus: il dispositivo di skin tightening che ha fatto impazzire star come Kim Kardashian ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Vanity Fair Oscar Party 2026: il lob effetto spettinato di Kim Kardashian e gli altri beauty look delle starCapelli sciolti declinati in onde effetto estate, labbra rosse che accendono i volti, make-up grafici e incarnati radiosi che emanano luce. Jelly skin, il nuovo glow che piace anche alle starTra le vittime (si fa per dire) del trend, Kate Hudson, che agli ultimi Oscar ha sfoggiato un incarnato riflettente firmato Beautypie (blush in...