i libri scelti da internazionale

La notte di David si basa su un sistema di echi, di parole e frasi ripetute, di scene che si ripresentano. Il secondo romanzo di Abigail Assor, nata nel 1990, si apre e si chiude con lo stesso racconto onirico, che la narratrice conclude con una frase identica, presa in prestito da Victor Hugo: “Insieme, io e mio fratello David siamo demoni. Siamo dèi”. Sono vent’anni che Olivia, detta Olive, rimugina su quegli eventi. Vent’anni che gira intorno a quella notte di giugno in cui si sono spezzate insieme la sua infanzia e la sua relazione fusionale con il gemello. In questo silenzio imposto, e nei non detti che lo hanno preceduto, prende forma...🔗 Leggi su Internazionale.it

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