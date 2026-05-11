I giorni perfetti di Wim Wenders nel Komorebi il segreto per meravigliarsi ogni giorno
Al cinema Conca Verde si conclude il ciclo di incontri dedicati alla cinefilosofia, con l’ultimo appuntamento previsto per il 12 maggio alle 20.30, quando sarà proiettato il film “Vermiglio” di Maura Delpero. Nel frattempo, sui canali online si parla di un nuovo documentario di Wim Wenders intitolato “I giorni perfetti”, disponibile nel Komorebi, che invita a scoprire il segreto per apprezzare ogni giorno.
L’INTERVISTA. Al cinema Conca Verde c’è Cinefilosofia. Ultimo appuntamento il 12 maggio alle 20.30 con Vermiglio della regista Maura Delpero. Dopo aver visto la proiezione di «Perfect Days» di Wim Wenders, invece, abbiamo intervistato la docente di filosofia del presente, Florinda Cambria. Dopo Perfect Days resta addosso una sensazione difficile da nominare: come un riflesso, un passaggio di luce intravisto per un istante tra le ombre. I giapponesi lo chiamano komorebi: il balenare della luce tra le fronde degli alberi. È da qui che Florinda Cambria, docente di filosofia del presente all’Università dell’Insubria, parte per riflettere sul film di Wim Wenders insieme al pubblico del Cinema Conca Verde di Bergamo per la rassegna Cinefilosofia.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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