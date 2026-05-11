I concerti del lunedì

Lunedì 11 maggio alle 20 si terranno due concerti con quintetti e pianoforte. Uno dei pezzi è di Amy Beach, compositrice americana, mentre l’altro è di Dmitri Šostakovic, compositore russo. Entrambe le esecuzioni sono programmate per concludere la serie di concerti del lunedì.

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Due Quintetti con pianoforte, uno americano (di Amy Beach), l’altro russo (di Dmitri Šostakovi?), concludono lunedì 11 maggio alle 20.30 nella chiesa di San Gaetano a Bari vecchia la 27esima stagione concertistica dell’Accademia dei Cameristi (in replica martedì 12 alle 20 al teatro Sociale di.🔗 Leggi su Baritoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Concerto di Natale 2025 Argomenti più discussi: Concerti finali 2026 del Liceo Musicale G. Marconi; L’Officina dell’ascolto. Lunedì 4 maggio ore 17,00 Sala Muti: presentazione del libro di Antonio Tricomi dedicato ad Ornella Vanoni; Un’estate di concerti: la tournée di Corrado Leone e dei suoi musicisti, con una tappa francese; Radio3 Rai, la musica dal vivo dal 4 al 10 maggio. Concerti a Bologna | Da Lunedì 11 Maggio a Domenica 17 Maggio reddit Complesso Monumentale della Pilotta (@PilottaParma) / Posts and Replies x.com