I concerti del lunedì
Lunedì 11 maggio alle 20 si terranno due concerti con quintetti e pianoforte. Uno dei pezzi è di Amy Beach, compositrice americana, mentre l’altro è di Dmitri Šostakovic, compositore russo. Entrambe le esecuzioni sono programmate per concludere la serie di concerti del lunedì.
Due Quintetti con pianoforte, uno americano (di Amy Beach), l’altro russo (di Dmitri Šostakovi?), concludono lunedì 11 maggio alle 20.30 nella chiesa di San Gaetano a Bari vecchia la 27esima stagione concertistica dell’Accademia dei Cameristi (in replica martedì 12 alle 20 al teatro Sociale di.🔗 Leggi su Baritoday.it
Concerto di Natale 2025
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Lunedi 11 Maggio alle 19.00 al Teatro Fara Nume un concerto vocale imperdibile per un organico veramente originale! Vi aspettiamo numerosi @tutti I CONCERTI AGIMUS DEL LUNEDÌ AL FARA NUME Agimus - Associazione Giovanile Musicale: Musica Cla facebook
Concerti a Bologna | Da Lunedì 11 Maggio a Domenica 17 Maggio reddit
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