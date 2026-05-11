Graduatorie ad esaurimento | ecco le GaE pubblicate per il 2026 28 e dove sono vuote
Sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento (GaE) aggiornate per il triennio 202628. Questi elenchi riguardano i candidati che potranno essere considerati per il 50% dei posti disponibili e per le supplenze. Alcune sezioni delle graduatorie risultano ancora vuote, mentre altre sono complete. La pubblicazione interessa vari indirizzi e classi di concorso, con le liste disponibili online.
Graduatorie ad esaurimento GaE per il 202628: inizia la pubblicazione degli elenchi, utili sia per il 50% dei ruoli, sia per le supplenze. L'articolo Graduatorie ad esaurimento: ecco le GaE pubblicate per il 202628 (e dove sono vuote).🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Pubblicate le graduatorie ad esaurimento per il prossimo biennio relative alle immissioni in ruolo e alle supplenze del personale docente. #Personale #Supplenze x.com