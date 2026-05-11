Gita al faro – visita al faro di Bari

Domenica 17 maggio alle 17.30 si svolge una visita guidata al Faro di Bari, organizzata in collaborazione con l’associazione Mar di Levante. Il faro, costruito nel 1869, si trova nella zona portuale della città e rappresenta un punto di riferimento storico e architettonico. L’evento permette di scoprire le caratteristiche dell’edificio, che oggi è uno dei simboli più riconoscibili del lungomare.

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Domenica 17 maggio ore 17.30Gita al Faro – Visita al Faro di BariIn collaborazione con l’associazione Mar di Levante, vi accompagneremo alla scoperta dello storico Faro di Bari, costruito nel 1869 e oggi simbolo luminoso della città. Con i suoi 62 metri d’altezza (66 di altitudine), è il terzo.🔗 Leggi su Baritoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video This man came to visit and helped Vong chop medicinal herbs Si parla di: Gita al faro – visita al faro di Bari; Weekend sul Lago di Como: borghi e natura in primavera. #5maggio 1927 – Gita al faro di #VirginiaWoolf viene pubblicato per la prima volta. #storia #letteratura x.com 6 settimane da solo al Cairo, cosa è cambiato quando ho smesso di essere un turista reddit Otranto, gita al Faro per la prima alba d’ItaliaOTRANTO (LECCE) - Il vento sibila tra la porta del faro e il mare aperto che è davanti a noi. Siamo a Capo d'Otranto, ma potremmo essere in capo al mondo, tanta è la bellezza che ci attornia: il ... lagazzettadelmezzogiorno.it