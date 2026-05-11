Giro d' Italia 2026 | altimetria e percorso di tutte le tappe

Il Giro d’Italia 2026 si è avviato con la partenza il 8 maggio e si concluderà il 31 maggio, coprendo un percorso di 3459,2 chilometri distribuiti su 21 tappe. La gara dura tre settimane e presenta un dislivello complessivo di 49.000 metri. La corsa attraversa diverse regioni con variazioni di altimetria che caratterizzano le singole tappe, alcune con salite impegnative e altre con tratti più pianeggianti.

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Il Giro d'Italia 2026, in programma da venerdì 8 a domenica 31 maggio, è partito. Alla 109esima edizione della corsa rosa i corridori in 3 settimane affrontano un percorso totale di 3459,2 km suddiviso in 21 tappe e un dislivello di 49.150 metri. La grande partenza, le prime tre tappe, hanno.🔗 Leggi su Today.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Giro d’Italia 2026 | Percorso, Favoriti e Analisi Completa Argomenti più discussi: Giro d'Italia 2026: quando inizia · Tappa 1: Percorso, orari, altimetria 8 maggio, dove vedere | Ciclismo oggi; Giro d'Italia 2026: le tappe chiave che assegneranno la maglia rosa; Giro d'Italia 2026: tutto quello che c'è da sapere; Giro d’Italia 2026, Tappa 1: percorso, favoriti e dove vederla in TV. Giro d’Italia 2026, Jonas Vingegaard e le precauzioni per il rientro in Italia: Mascherina e disinfettante per il viaggio x.com