Giro d' Italia 2026 | altimetria e percorso di tutte le tappe

Da today.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Giro d’Italia 2026 si è avviato con la partenza il 8 maggio e si concluderà il 31 maggio, coprendo un percorso di 3459,2 chilometri distribuiti su 21 tappe. La gara dura tre settimane e presenta un dislivello complessivo di 49.000 metri. La corsa attraversa diverse regioni con variazioni di altimetria che caratterizzano le singole tappe, alcune con salite impegnative e altre con tratti più pianeggianti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Giro d'Italia 2026, in programma da venerdì 8 a domenica 31 maggio, è partito.  Alla 109esima edizione della corsa rosa i corridori in 3 settimane affrontano un percorso totale di 3459,2 km suddiviso in 21 tappe e un dislivello di 49.150 metri. La grande partenza, le prime tre tappe, hanno.🔗 Leggi su Today.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Giro d’Italia 2026 | Percorso, Favoriti e Analisi Completa

Video Giro d’Italia 2026 | Percorso, Favoriti e Analisi Completa

Argomenti più discussi: Giro d'Italia 2026: quando inizia · Tappa 1: Percorso, orari, altimetria 8 maggio, dove vedere | Ciclismo oggi; Giro d'Italia 2026: le tappe chiave che assegneranno la maglia rosa; Giro d'Italia 2026: tutto quello che c'è da sapere; Giro d’Italia 2026, Tappa 1: percorso, favoriti e dove vederla in TV.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web