Gestione rifiuti via libera al Piano d’Ambito di Rimini | si prepara la gara
Il Consiglio d’Ambito di ATERSIR ha approvato il Piano d’Ambito per la gestione dei rifiuti a Rimini. Con questa decisione si conclude l’iter di approvazione del documento, che ora passa alla fase successiva. Nei prossimi mesi si preparerà la gara per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, che coinvolge i Comuni dell’area. La procedura mira a definire le modalità di affidamento e gestione del servizio sul territorio.
Con l’approvazione da parte del Consiglio d’Ambito di ATERSIR (l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi Idrici e Rifiuti, attraverso la quale i Comuni governano la gestione di tali servizi), si conclude l’iter di approvazione del Piano d’Ambito della gestione dei rifiuti della.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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