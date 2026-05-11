Generazione fumetto recensione | dietro le quinte di un’arte meravigliosa

Zerocalcare, Giacomo Bevilacqua, Sio e tanti tanti altri artisti di oggi sono tra protagonisti di Generazione Fumetto, il documentario di Omar Rashid che analizza e racconta il mondo di questa stupenda e complessa arte, mai troppo approfondita. Novembre 2024, Lucca. Sediamo al tavolino di un bar con Omar Rashid e ci facciamo raccontare il suo progetto, bello e ambizioso, di cui alla fiera toscana presentava mezz'ora. Un anno e mezzo dopo quel documentario, Generazione Fumetto, arriva al cinema per tre giorni nella sua forma completa e compiuta. Diverso, più strutturato, di quanto quella prima mezz'ora in anteprima ci avesse anticipato. Non migliore, ma più ragionato e costruito, sintetizzato e ottimizzato per veicolare in modo organico il tanto materiale a disposizione.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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