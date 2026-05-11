A Foggia è stata presentata l'ultima opera dello scrittore manfredoniano Lucio Cascavilla, intitolata “L’algoritmo della farfalla”. La cerimonia si è svolta presso un locale della città, con la partecipazione di diversi lettori e appassionati di letteratura. Durante l’evento, Cascavilla ha letto alcuni estratti del libro e risposto alle domande del pubblico. È stato anche ricordato che tra i personaggi del romanzo compare Lolade, una donna Yoruba arrivata in Italia circa dieci anni fa.

FOGGIA – Lolade è una donna Yoruba giunta in Italia da una decina d’anni. Ottenuto il permesso di soggiorno, ha sposato un italiano di qualche anno più grande di lei. Mentre era per strada, è stata arrestata da due carabinieri, perché sospettata di uno scippo. Scagionata del furto, viene accusata dai due agenti che l’hanno arrestata di resistenza a pubblico ufficiale. Prima ancora di essere rinviata a giudizio, a causa dello status del suo visto, la donna viene spedita in un Centri di Permanenza per i Rimpatri (CPR). Dopo qualche giorno nello stesso Centro arriverà la giovane Ife. È la trama del graphic novel “L’algoritmo della farfalla” (Morsi editore) di Lucio Cascavilla che sarà presentato a Foggia mercoledì 13 maggio 2026, alle ore 18.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Foggia, presentazione de “L’algoritmo della farfalla” del manfredoniano Lucio Cascavilla

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Lucio&Lucio: omaggio a Lucio Dalla e Lucio Battisti tra musica e parole“Lucio & Lucio”, un omaggio a due leggende della musica italiana: Lucio Dalla e Lucio Battisti.

Leggi anche: Innovazione digitale: SelfieStreet, la nuova frontiera della comunicazione di Michele Cascavilla

Argomenti più discussi: Foggia, Maggio dei Libri in Bottega tra l’essere e l’apparire con Il profilo migliore di Sara Fiumefreddo; LIBRI FOGGIA Foggia, torna il Maggio dei Libri in Bottega negli spazi di ‘centonove/novantasei’; Dossier Statistico Immigrazione 2025: i dati presentati a Foggia martedì 12 Maggio; Dossier statistico immigrazione, il 12 maggio la presentazione a Foggia.