Foggia presentazione de L’algoritmo della farfalla del manfredoniano Lucio Cascavilla
A Foggia è stata presentata l'ultima opera dello scrittore manfredoniano Lucio Cascavilla, intitolata “L’algoritmo della farfalla”. La cerimonia si è svolta presso un locale della città, con la partecipazione di diversi lettori e appassionati di letteratura. Durante l’evento, Cascavilla ha letto alcuni estratti del libro e risposto alle domande del pubblico. È stato anche ricordato che tra i personaggi del romanzo compare Lolade, una donna Yoruba arrivata in Italia circa dieci anni fa.
FOGGIA – Lolade è una donna Yoruba giunta in Italia da una decina d’anni. Ottenuto il permesso di soggiorno, ha sposato un italiano di qualche anno più grande di lei. Mentre era per strada, è stata arrestata da due carabinieri, perché sospettata di uno scippo. Scagionata del furto, viene accusata dai due agenti che l’hanno arrestata di resistenza a pubblico ufficiale. Prima ancora di essere rinviata a giudizio, a causa dello status del suo visto, la donna viene spedita in un Centri di Permanenza per i Rimpatri (CPR). Dopo qualche giorno nello stesso Centro arriverà la giovane Ife. È la trama del graphic novel “L’algoritmo della farfalla” (Morsi editore) di Lucio Cascavilla che sarà presentato a Foggia mercoledì 13 maggio 2026, alle ore 18.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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