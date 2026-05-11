Esplorazioni Tartiniane | visita alla città e concerto finale alla chiesa di Santa Caterina
La nuova edizione delle Esplorazioni Tartiniane continua sabato 16 maggio, con il terzo appuntamento della rassegna. Questo tour, dedicato come di consueto alla “riscoperta” dei luoghi di Padova legati a Giuseppe Tartini, è di particolare interesse, sia perché include la visita della Biblioteca.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Argomenti più discussi: Esplorazioni Tartiniane: visita alla città e concerto finale alla chiesa di Santa Caterina il 2 maggio 2026; Esplorazioni Tartiniane: visita alla città e concerto finale alla chiesa di Santa Caterina il 9 maggio 2026; Cosa fare a Padova e provincia nel weekend: eventi, sagre, sport, Campionaria e vini dei Colli Euganei.
Non perdetevi il secondo appuntamento con il ciclo di concerti Esplorazioni Tartiniane, domani, 9 Maggio, nella chiesa di Santa Caterina! facebook
Esplorazioni Tartiniane: visita alla città e concerto finale alla chiesa di Santa CaterinaLa nuova edizione delle Esplorazioni Tartiniane continua sabato 16 maggio, con il terzo appuntamento della rassegna. Questo tour, dedicato come di consueto alla riscoperta dei luoghi di Padova legat ... padovaoggi.it