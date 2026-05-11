Esplorazioni Tartiniane | visita alla città e concerto finale alla chiesa di Santa Caterina

La nuova edizione delle Esplorazioni Tartiniane continua sabato 16 maggio, con il terzo appuntamento della rassegna. Questo tour, dedicato come di consueto alla “riscoperta” dei luoghi di Padova legati a Giuseppe Tartini, è di particolare interesse, sia perché include la visita della Biblioteca.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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