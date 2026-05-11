Esplorazioni Tartiniane | visita alla città e concerto finale alla chiesa di Santa Caterina

Da padovaoggi.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La nuova edizione delle Esplorazioni Tartiniane continua sabato 16 maggio, con il terzo appuntamento della rassegna. Questo tour, dedicato come di consueto alla “riscoperta” dei luoghi di Padova legati a Giuseppe Tartini, è di particolare interesse, sia perché include la visita della Biblioteca.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Argomenti più discussi: Esplorazioni Tartiniane: visita alla città e concerto finale alla chiesa di Santa Caterina il 2 maggio 2026; Esplorazioni Tartiniane: visita alla città e concerto finale alla chiesa di Santa Caterina il 9 maggio 2026; Cosa fare a Padova e provincia nel weekend: eventi, sagre, sport, Campionaria e vini dei Colli Euganei.

esplorazioni tartiniane esplorazioni tartiniane visita allaEsplorazioni Tartiniane: visita alla città e concerto finale alla chiesa di Santa CaterinaLa nuova edizione delle Esplorazioni Tartiniane continua sabato 16 maggio, con il terzo appuntamento della rassegna. Questo tour, dedicato come di consueto alla riscoperta dei luoghi di Padova legat ... padovaoggi.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web