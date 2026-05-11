Escursione nella tenuta di San Rossore … fino al mare

È possibile partecipare a un'escursione nella tenuta di San Rossore che si estende fino alla zona costiera. Il percorso, riservato a gruppi guidati, permette di attraversare l'intera area protetta, offrendo l'opportunità di esplorare i paesaggi naturali e le aree di interesse del parco. L'attività si svolge sotto la supervisione di guide autorizzate e accessibile esclusivamente attraverso percorsi stabiliti.

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È possibile prendere parte a un “viaggio nella Natura del Parco” che attraversa l’intera Tenuta, seguendo percorsi accessibili solo con una guida autorizzata. Si tratta di un itinerario pensato per far conoscere il lato più intatto e protetto di questo territorio. Il cammino ha inizio da Cascine.🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Argomenti più discussi: Escursione nella tenuta di San Rossore … fino al mare; Escursione guidata nella Tenuta di San Rossore fino alla Spiaggia del; Escursione nella tenuta di San Rossore … fino al mare; Escursione nella tenuta di San Rossore ... fino al mare.