Elezioni comunali 2026 tutti i comuni del Vco al voto

Da novaratoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 24 e 25 maggio si terranno le elezioni comunali in cinque piccoli comuni della provincia del Verbano Cusio Ossola, ognuno con meno di 5.000 abitanti. In questa tornata elettorale saranno scelti i nuovi sindaci per i rispettivi centri. Le consultazioni riguarderanno esclusivamente questi piccoli territori, senza coinvolgere altre località della provincia. Le elezioni si svolgeranno in due giornate consecutive, come previsto dalla normativa.

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Sono 5 i comuni, tutti piccoli centri con meno di 5mila abitanti, della provincia del Verbano Cusio Ossola che andranno al voto il 24 e 25 maggio per eleggere il nuovo sindaco.Tutti i comuni al votoTra i comuni al voto c'è anche Macugnaga, i cui cittadini tornano alle urne prima del tempo a causa.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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