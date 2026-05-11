Diretta gol Serie A LIVE | Napoli Bologna 1-2 Di Lorenzo accorcia le distanze

Durante la 36esima giornata del campionato di Serie A, si è svolta la partita tra Napoli e Bologna, terminata con il risultato di 1-2. Nel corso dell'incontro, Di Lorenzo ha segnato un gol che ha ridotto le distanze tra le due squadre. La cronaca dell'incontro, con tutte le azioni e i momenti salienti, è disponibile in diretta, insieme a sintesi, tabellino e risultati aggiornati.

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