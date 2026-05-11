Gianluigi Nuzzi continuerà a condurre il programma Dentro la notizia anche nel prossimo anno. La trasmissione, dedicata alla cronaca nera e bianca, si conferma un appuntamento stabile nel palinsesto di Mediaset. La conferma è stata annunciata di recente, senza ulteriori dettagli su eventuali cambiamenti o novità nel format. Il conduttore ha mantenuto la sua posizione anche nelle stagioni precedenti.

Gianluigi Nuzzi è stato confermato anche per il prossimo anno alla conduzione di Dentro la notizia: la cronaca nera e bianca affascina Mediaset Quindi anche per la stagione televisiva 2026-2027 su Canale 5 al pomeriggio andrà in ondaDentro la notizia.Attualmentela media del programma è di 16,72% di share con 1,8 milioni di spettatori, con 4 punti di share in meno rispetto al competitore due punti in più rispetto alla conduzione di Myrta Merlino ed il suoPomeriggio Cinque, ed ancora più alti dell’ultima edizione di Barbara d’Urso – sebbene lei abbia segnato i record nelle sue fasce orarie. ConNuzziil pomeriggio di Canale 5 ha cambiato veste: addio al trash e alla cronaca rosa,al centro c’è solo la cronaca nera, a volte quella bianca, ma mai i temi si discostano tanto da quelli più leggeri trattati da Barbara d’Urso e poi da Myrta Merlino.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Dentro la notizia confermato con Gianluigi Nuzzi alla conduzione

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