Il tè verde è spesso apprezzato per il suo sapore delicato, ma al di là dell’aspetto gustativo, contiene sostanze che apportano vari benefici alla salute. Le catechine presenti nel tè verde sono note per favorire un aumento del metabolismo e per offrire una protezione contro alcune malattie. Consumare quotidianamente questa bevanda può contribuire a migliorare la salute della pelle e a ridurre il rischio di alcune forme di tumore.

Fragrante e delicato, il tè verde è una bevanda ottenuta dalle foglie della Camellia sinensis, la stessa pianta da cui derivano anche tè nero e tè oolong. A differenza delle varietà più scure, tuttavia, le foglie in questo caso sono sottoposte a un processo minimo di ossidazione. Dopo la raccolta, vengono rapidamente riscaldate e poi essiccate, in modo da preservare colore, aroma e soprattutto la composizione chimica originaria. Il risultato è un infuso dal profilo fresco, caratterizzato da una maggiore concentrazione di composti bioattivi come polifenoli e catechine, sostanze con spiccata attività antiossidante e antinfiammatoria. Se ben tollerato, dunque, il consumo regolare (e in quantità moderate) di tè verde è assolutamente consigliato a tutti.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dal rischio cancro più basso alla pelle più bella: 5 benefici del tè verde (se lo bevi ogni giorno)

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