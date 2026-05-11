Contemporaries

Una nuova esposizione raccoglie trentacinque opere di artisti italiani contemporanei, tra dipinti, disegni e sculture. La maggior parte delle opere sono inedite e sono state selezionate dalla galleria che cura la mostra. La rassegna offre un’ampia panoramica delle tendenze artistiche attuali, presentando lavori realizzati negli ultimi anni. La mostra sarà aperta al pubblico per un periodo limitato.

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La mostra presenta trentacinque opere (dipinti, disegni e sculture), alcune inedite, di artisti italiani contemporanei curati dalla galleria. La copertina della mostra è dedicata all’artista Giulia Federico.🔗 Leggi su Milanotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Choir Contemporary 2026 Argomenti più discussi: Bff Gallery presenta la nuova mostra 'Contemporary Echoes'; Contemporaries; Video – La mostra internazionale The Other Contemporary, Presente Cinese presentata dall’assessore Donatella Ferretti; ‘Overlap’ a Von Buren Contemporary. Mercoledì 6 maggio alle ore 17.30 inaugura la mostra Oltre l’inchiostro. Nuovi orizzonti della calligrafia cinese contemporanea: la prima esposizione in Europa dedicata alle forme più innovative della calligrafia cinese contemporanea ?? tinyurl.com/2uwjpj x.com Dog Stars (Vintage Contemporaries) di Peter Heller reddit Proteste pro Palestina all’ICA di Londra, gli artisti disertano la mostraOltre 20 artisti partecipanti alla mostra New Contemporaries, presso l’ICA Institute of Contemporary Arts di Londra, hanno partecipato a una protesta durante l’anteprima dell’esposizione organizzata ... exibart.com