Contemporaries
Una nuova esposizione raccoglie trentacinque opere di artisti italiani contemporanei, tra dipinti, disegni e sculture. La maggior parte delle opere sono inedite e sono state selezionate dalla galleria che cura la mostra. La rassegna offre un’ampia panoramica delle tendenze artistiche attuali, presentando lavori realizzati negli ultimi anni. La mostra sarà aperta al pubblico per un periodo limitato.
La mostra presenta trentacinque opere (dipinti, disegni e sculture), alcune inedite, di artisti italiani contemporanei curati dalla galleria. La copertina della mostra è dedicata all’artista Giulia Federico.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Choir Contemporary 2026
Argomenti più discussi: Bff Gallery presenta la nuova mostra 'Contemporary Echoes'; Contemporaries; Video – La mostra internazionale The Other Contemporary, Presente Cinese presentata dall’assessore Donatella Ferretti; ‘Overlap’ a Von Buren Contemporary.
La mostra Aria è aperta dal 21 maggio a 21 agosto 2026 nella sede di Grosvenor Hill di Gagosian e include anche l'opera pensata nel 1968 per l'Institute of Contemporary Art di Philadelphia Air Package on a Ceiling facebook
Mercoledì 6 maggio alle ore 17.30 inaugura la mostra Oltre l’inchiostro. Nuovi orizzonti della calligrafia cinese contemporanea: la prima esposizione in Europa dedicata alle forme più innovative della calligrafia cinese contemporanea ?? tinyurl.com/2uwjpj x.com
Dog Stars (Vintage Contemporaries) di Peter Heller reddit
Proteste pro Palestina all’ICA di Londra, gli artisti disertano la mostraOltre 20 artisti partecipanti alla mostra New Contemporaries, presso l’ICA Institute of Contemporary Arts di Londra, hanno partecipato a una protesta durante l’anteprima dell’esposizione organizzata ... exibart.com