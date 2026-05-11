Claudia Conte incinta il dubbio tra Piantedosi ed un noto imprenditore della moda del centro Italia | le pressioni per l’aborto

Secondo quanto riportato dal Giornale d’Italia, Claudia Conte sarebbe incinta e starebbe affrontando pressioni per interrompere la gravidanza. Tra le persone coinvolte si citano un funzionario di gabinetto del Ministero dell’Interno e un noto imprenditore nel settore della moda del centro Italia. Le fonti indicano che queste pressioni sarebbero motivate dal desiderio di evitare complicazioni per l’eventuale padre, che avrebbe già una relazione.

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