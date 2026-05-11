Claudia Conte incinta il dubbio tra Piantedosi ed un noto imprenditore della moda del centro Italia | le pressioni per l’aborto
Secondo quanto riportato dal Giornale d’Italia, Claudia Conte sarebbe incinta e starebbe affrontando pressioni per interrompere la gravidanza. Tra le persone coinvolte si citano un funzionario di gabinetto del Ministero dell’Interno e un noto imprenditore nel settore della moda del centro Italia. Le fonti indicano che queste pressioni sarebbero motivate dal desiderio di evitare complicazioni per l’eventuale padre, che avrebbe già una relazione.
A quanto si apprende dal Giornale d'Italia, la donna comunque starebbe "subendo pressioni" affinchè possa abortire per non creare problemi all'eventuale padre, che ha già una relazione Secondo fonti dal deepstate raccolte dal Giornale d’Italia Claudia Conte sarebbe incinta. Resta però ancora.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Notizie correlate
Leggi anche: Governo, Piantedosi blindato, Claudia Conte: “Le mie competenze parlano per me”. Vertice tra Meloni, i vice e Giorgetti
Caso Claudia Conte, i capigruppo Fdi: “Piena fiducia in Piantedosi”. Le opposizioni: “Chiarimenti sulle consulenze della giornalista”Mentre da Palazzo Chigi tutto tace sul caso di Claudia Conte e della sua relazione con il ministro Matteo Piantedosi, in difesa del capo del Viminale...
Si parla di: RIAPRIAMO LE CASE CHIUSE, PARDON, LE CHIESE CHIUSE; Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni, aria di crisi dopo la proposta di nozze.
Un terremoto mediatico scuote i palazzi del potere: la giornalista Claudia Conte si schiera apertamente a difesa del Ministro Nordio, lanciando siluri pesantissimi contro Sigfrido Ranucci e il metodo Report. Non si tratta di una semplice divergenza di opinioni, facebook
Claudia Conte: dopo lo scandalo Piantedosi riappare cosìLa giornalista Claudia Conte è tornata a far parlare di sé dopo il caso Piantedosi per due post social pubblicati che hanno fatto discutere. newsmondo.it