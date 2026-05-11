Cris Calenda è un tatuatore e imprenditore conosciuto principalmente attraverso i social media, dove ha accumulato un ampio seguito. La sua vita privata include una relazione con una fidanzata, di cui si parla spesso nelle sue pubblicazioni. L'artista ha costruito la sua carriera lavorando nel settore dei tatuaggi, diventando una figura pubblica apprezzata anche per le sue attività imprenditoriali legate a questo mondo.

Cris Calenda è un noto tatuatore ed imprenditore che si è fatto conoscere sul web, dove ha un seguito di oltre 150mila followers e che da stasera vedremo tra i partecipanti del nuovo adventure game The Unknown – Fino All’Ultimo Bivio, condotto da Elettra Lamborghini Cris Calenda: chi sono la fidanzata e la figlia. I concorrenti divisi in due squadre saranno impegnati in Calabria, dove verranno catapultati in un’avventura senza punti di riferimento: bendati e ignari della destinazione e dei propri compagni di viaggio, affrontano un percorso in cui ogni scelta può cambiare radicalmente le sorti del gioco. Il cuore del format è il meccanismo del bivio tra Noto e Ignoto: una scelta ricorrente che può portare benefici oppure conseguenze imprevedibili.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Cris Calenda: vita privata e fidanzata del famoso tatuatore

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