Charlene di Monaco ha rivelato di avere un amico molto noto, con cui mantiene un rapporto di amicizia riservata. La conoscenza tra i due è avvenuta in circostanze inaspettate, che avrebbero rischiato di creare un incidente diplomatico. L’incontro si sarebbe verificato in modo casuale, senza premeditazione, portando alla nascita di un legame che ha mantenuto riservatezza nel tempo.

Charlene di Monaco ha un amico segreto, molto famoso, che ha conosciuto in maniera rocambolesca, sfiorando quasi l’incidente diplomatico. In questi giorni i due potrebbero di nuovo incontrarsi, ma la situazione oggi è molto diversa, specialmente per la Principessa che non commetterà più lo stesso errore imbarazzante. Charlene di Monaco, l’amicizia segreta con una star internazionale. Charlene di Monaco ha dunque un amico speciale che ha conosciuto proprio a Montecarlo nel 2009, quando ancora non era sposata con Alberto ma era la sua fidanzata. La Principessa e il suo amico misterioso potrebbero incontrarsi nuovamente in questi giorni in occasione del Festival di Cannes che si tiene tra il 12 e il 23 maggio.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Charlene di Monaco, l’amicizia segreta e speciale nata da un malinteso

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