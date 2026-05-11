Calcio per obesi negli Stati Uniti campionati ‘speciali’ per perdere peso

Negli Stati Uniti sono stati avviati campionati di calcio rivolti a persone obese, con l’obiettivo di favorire la perdita di peso. Il paese, dove circa 13 milioni di cittadini affrontano problemi di obesità grave, ha scelto di utilizzare lo sport come strumento di intervento. Questi eventi sono stati organizzati in diverse aree e coinvolgono partecipanti di varie età, offrendo un’opportunità di movimento e socializzazione.

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(Adnkronos) – Negli Stati Uniti arriva il calcio. per obesi. Nel paese del junk food, con 13 milioni di cittadini alle prese con gravi problemi di peso, il pallone diventa uno strumento per combattere l'obesità. Il soccer tra un mese sale in cattedra con i Mondiali di calcio organizzati anche in Usa, Messico e Canada.. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate L’Iran non parteciperà ai Mondiali di calcio negli Stati UnitiIl ministro dello Sport di Teheran ha annunciato che l’Iran non parteciperà ai Mondiali di calcio in programma in estate negli Stati Uniti. Argomenti più discussi: Sei obeso? Gioca a calcio, campionati 'speciali' negli Stati Uniti; Calcio per obesi negli USA: campionati speciali per ritrovare il benessere.; Sinner-Popyrin: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro).