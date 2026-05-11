Blue en Santiago

A Santiago de Cuba nasce il progetto musicale “Blue en Santiago”, che combina il tradizionale Son Cubano con influenze jazz. Il gruppo è formato da sei musicisti che hanno collaborato con l’Orchestra diapa_Sòn e la Mambo Puente. La formazione propone un repertorio che mescola le sonorità cubane con elementi jazz, creando un ponte tra i due generi musicali.

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Dalle esperienze dell’Orchestra diapaSòn e della Mambo Puente nasce il progetto “”, Sestetto di Son Cubano tradizionale con il vizio del jazz.Da Matamoros al Conjunto Rumbavana a Son 14, il sestetto propone un repertorio dei classici del Son Cubano, che invitano.🔗 Leggi su Romatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Blue en Santiago - mix Argomenti più discussi: Santiago, il cane dagli occhi pieni di speranza che aspetta sospeso dietro le sbarre di un box; Rio > Santiago com a delegação vascaína!; Allarme sulla nave da crociera, l'hantavirus colpisce e uccide nell'Atlantico; TOWARDS THE GIRO. BLUE JERSEY, THE MOST COVETED PRIZE FOR CLIMBERS. ARRODÍLLENSE Y CHÚPENLE LA VERGA DE A UNO A SANTIAGO SOSA x.com [Longo] Furlani è stato apparentemente sconvolto dalla grandezza delle proteste e sta ora riflettendo se continuare la sua esperienza al Milan, pur continuando a lavorare attivamente su contatti con direttori sportivi e allenatori in vista della prossima stagione. : reddit