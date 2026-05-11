Autovelox mobili | tutti i controlli della settimana in Lombardia

Da sondriotoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa settimana, le forze dell'ordine effettueranno numerosi controlli sulla rete stradale della regione utilizzando autovelox mobili. Le operazioni si svolgeranno su diverse arterie principali, con l’obiettivo di verificare il rispetto dei limiti di velocità. Le pattuglie saranno presenti in varie zone, con controlli che coinvolgeranno sia le strade urbane che quelle extraurbane. L’attività si svolgerà senza annunci preventivi, come di consueto.

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Anche questa settimana saranno numerosi i controlli che verranno effettuati dagli agenti di polizia sulle principali strade della Lombardia con l'ausilio degli autovelox mobili.Duplice l'obiettivo di questi pattugliamenti: da un lato quello di garantire la sicurezza degli automobilisti e di tutti.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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