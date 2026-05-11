Assegno di Inclusione ADI a maggio 2026 | consulta tutte le date di pagamento

L’Assegno di Inclusione (ADI) è una misura di sostegno economico introdotta dal 1° gennaio 2024, rivolta ai nuclei familiari in difficoltà che soddisfano determinati requisiti. Per il mese di maggio 2026, sono state pubblicate le date di pagamento, che i beneficiari possono consultare. La misura è stata istituita con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto a chi si trova in condizioni di disagio economico.

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. L’ Assegno di Inclusione (ADI), attivo dal 1° gennaio 2024, è la misura di sostegno economico destinata ai nuclei familiari in difficoltà e con specifici requisiti. Introdotto dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 e convertito nella legge 3 luglio 2023, n. 85, prevede anche percorsi di inclusione sociale e lavorativa. Calendario pagamenti ADI aprile 2026 Per il mese di aprile 2026, i pagamenti dell’Assegno di Inclusione sono previsti in due momenti distinti: Intorno al 15 maggio 2026: pagamento per nuovi beneficiari e per eventuali arretrati; 27 maggio 2026: ricarica ordinaria mensile per i nuclei già beneficiari della misura.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Assegno di Inclusione (ADI) a maggio 2026: consulta tutte le date di pagamento ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Assegno di Inclusione Febbraio 2026 - Calendario Pagamenti e Novità Importi Argomenti più discussi: Pagamento assegno di inclusione maggio 2026: le date di accredito; Pagamenti Inps maggio 2026, dalle pensioni all'Assegno unico alla Naspi: il calendario completo; Calendario PAGAMENTI INPS Maggio 2026: ADI, Assegno Unico, NASPI, SFL e pensioni. Ecco tutte le date di accredito; Assegno di inclusione maggio 2026: pagamenti il 15 e il 27. Angelo Ruberto (@dirrnfmagazine) / Posts / X - x.com x.com Vicina con il reddito - Reddit reddit