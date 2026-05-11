Ascolti TV | Domenica 10 Maggio 2026

Nella serata di ieri, domenica 10 maggio 2026, su Rai1 è andata in onda la trasmissione “Roberta Valente – Notaio in Sorrento interessa”. La puntata ha concentrato l’attenzione sul tema delle attività notarili, con approfondimenti e testimonianze. La trasmissione ha avuto come protagonista Roberta Valente, notaio con sede a Sorrento. La programmazione ha preso il via alle ore 21:30.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Nella serata di ieri, domenica 10 maggio 2026, su Rai1 Roberta Valente – Notaio in Sorrento interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Racconto di una Notte conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene.000 spettatori (%). Su Italia1 Zelig On incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3, dopo Report Lab (.000 – %) e la presentazione (.000 – %), Report segna.000 spettatori pari al % (Report Plus a.000 e il %). Su Rete4 LaLiga – Barcellona-Real Madrid totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Il primo cavaliere raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 gli Internazionali d’Italia ottengono.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Domenica 10 Maggio 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sanremo 2026 - Carlo Conti apre il Festival con l'omaggio a Pippo Baudo Notizie correlate Ascolti TV Domenica 10 Maggio 2026: i dati Auditel della prima serataAscolti TV 10 Maggio 2026 – Stai cercando chi ha vinto ieri sera in tv? Sei nel posto giusto. Ascolti tv domenica 10 maggio: Roberta Valente, Racconto di una notteAscolti tv domenica 10 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,... Argomenti più discussi: Ascolti Tv ieri (3 maggio): vince Roberta Valente, Mara Venier sempre più su; Ascolti tv ieri domenica 3 maggio chi ha vinto tra Roberta Valente notaio in Sorrento, Report e Fabio Fazio; Stasera in TV: Film da vedere Domenica 10 Maggio, in prima serata; Che Tempo Che Fa, gli ospiti del 10 maggio da Sofia Goggia a Federica Pellegrini. -- Domenica 3 Maggio 2026 -- #RobertaValente - Notaio in Sorrento 3.423.000 (19,7%) #Report 1.854.000 (10,3%) Racconto di una notte 1.579.000 (11,6%) #CheTempoCheFa #CTCF 1.322.000 (7,5%) #Formula1 #MiamiGP 1.108.000 (7,2%) #ascoltiTv #au x.com Cosa fai quando ascolti i tuoi dischi? reddit