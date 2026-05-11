Anticipazioni Un Posto al Sole 11-15 maggio | tensione alle stelle Marina fa una scelta di nascosto e le conseguenze sono pesanti
Le anticipazioni di “Un Posto al Sole” per le puntate in onda dall’11 al 15 maggio rivelano una settimana carica di tensioni, segreti e decisioni destinate a cambiare gli equilibri a Palazzo Palladini. Al centro della scena troviamo Marina, sempre più a disagio per la presenza crescente di Greta nella sua vita e in quella di Roberto. Quello che inizialmente sembrava un rapporto marginale si trasforma in qualcosa di ingombrante. Il legame con Roberto, già fragile, rischia di incrinarsi definitivamente quando Marina prende una decisione importante senza dirgli nulla. Un gesto che potrebbe avere conseguenze pesanti se venisse scoperto. Rosa, invece, vive un momento di forte introspezione.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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Un Posto al Sole, anticipazioni 11 maggio: Manuela felice col padre, Serena ha paura ift.tt/cJ9fLhq x.com
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Punirla non cambierebbe nulla, letteralmente. reddit
Un Posto al Sole Anticipazioni 12 maggio 2026: Manuela è in pericolo?Cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 12 maggio 2026? Ecco le anticipazioni dell'episodio della Soap di Rai3. comingsoon.it