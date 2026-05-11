Anticipazioni Un Posto al Sole 11-15 maggio | tensione alle stelle Marina fa una scelta di nascosto e le conseguenze sono pesanti

Da webmagazine24.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Le anticipazioni di “Un Posto al Sole” per le puntate in onda dall’11 al 15 maggio rivelano una settimana carica di tensioni, segreti e decisioni destinate a cambiare gli equilibri a Palazzo Palladini. Al centro della scena troviamo Marina, sempre più a disagio per la presenza crescente di Greta nella sua vita e in quella di Roberto. Quello che inizialmente sembrava un rapporto marginale si trasforma in qualcosa di ingombrante. Il legame con Roberto, già fragile, rischia di incrinarsi definitivamente quando Marina prende una decisione importante senza dirgli nulla. Un gesto che potrebbe avere conseguenze pesanti se venisse scoperto. Rosa, invece, vive un momento di forte introspezione.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Argomenti più discussi: Un posto al sole, le anticipazioni delle puntate dall'11 al 15 maggio; Un posto al sole, le anticipazioni: un incarico importante per Renato; Un posto al sole, le anticipazioni dal 4 al 8 maggio 2026: Gianluca a rischio (per colpa di Anna); Un Posto al Sole, anticipazioni dall'11 al 15 maggio: coppie sempre più in crisi a Palazzo Palladini.

anticipazioni un posto alUn Posto al Sole Anticipazioni 12 maggio 2026: Manuela è in pericolo?Cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 12 maggio 2026? Ecco le anticipazioni dell'episodio della Soap di Rai3. comingsoon.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web