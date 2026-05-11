Alla scoperta di Sprea tra natura e biodiversità | il giardino delle erbe di Sprea

Da veronasera.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la campagna #FAIBiodiversità, l’Associazione del Giardino delle erbe di Sprea guiderà i visitatori nel giardino di don Zocca, un’area che ospita più di 300 varietà di piante. Il giardino si trova nel territorio di Sprea, un luogo caratterizzato dalla presenza di molte specie vegetali diverse. L’obiettivo è mostrare la ricchezza della biodiversità locale attraverso questa iniziativa.

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In occasione della campagna #FAIBiodiversità, l’Associazione del Giardino delle erbe di Sprea ci accompagnerà alla scoperta del giardino di don Zocca, luogo che oggi ospita oltre 300 varietà di piante. Passeggiando tra i terrazzamenti, si segue l’eredità spirituale e botanica di don Luigi Zocca.🔗 Leggi su Veronasera.it

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